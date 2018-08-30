МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Гражданин России утонул, еще несколько человек пострадали на водохранилище Пауэлл в США, сообщила поздно вечером в среду местная газета Salt Lake Tribune со ссылкой на пресс-релиз национальной зоны отдыха Глен-Каньона.

По данным издания, 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек начали купаться без спасательных жилетов, когда поднялся сильный ветер, в результате чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна, еще несколько добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения.

Как сообщает издание, погибшим является житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело, по данным газеты, было обнаружено почти на трехметровой глубине.

Мужчина и женщина, получившие ранения винтами, а также еще один человек, получивший серьезный стресс, были доставлены в местные больницы. Три человека, находившиеся в состоянии изнеможения, отказались от госпитализации.

Местные службы занимаются расследованием случившегося.