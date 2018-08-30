Актер Дмитрий Орлов попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 30 авг – РИА Новости. Российский актер Дмитрий Орлов ("Сестры", "Первый после Бога") попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму.

Как сообщается на сайте, Орлов был внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.