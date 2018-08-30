В Киеве мужчина забаррикадировался с детьми в квартире и угрожает оружием

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Мужчина забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в Киеве и угрожает оружием, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, к правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену, на место выехали полицейские.

"Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожает оружием. В Киеве ввели полицейскую операцию "Заложник". Полицейские проводят переговоры со злоумышленником, и он выпустил из квартиры 13-летнюю дочь", — цитирует начальника полиции Киева пресс-служба полиции.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы и спецназовцы.