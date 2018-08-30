В Китае задержали подозреваемую по делу о крупном пожаре в отеле в Харбине

ПЕКИН, 30 авг — РИА Новости. Полиция города Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян в четверг утром задержала главную подозреваемую по делу о пожаре в отеле, жертвами которого стали 20 человек, следует из сообщения полиции.

Сильный пожар произошел рано утром 25 августа в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками. Жертвами ЧП стали 20 человек, к настоящему моменту все они опознаны, еще 23 человека пострадали. Все погибшие были пожилыми людьми, приехавшими в составе тургруппы из Пекина на отдых. Самому молодому из них было 59 лет, самому старшему — 85.

Подозреваемая по делу, 53-летняя Ли Яньбинь, в настоящее время находится под стражей, сотрудники полиции проводят допрос. При этом до сих пор не сообщается, какие именно действия, приведшие к трагическому пожару, совершила женщина и в чем ее обвиняют.

Накануне органы правопорядка города объявили вознаграждение в 300 тысяч юаней (более 44 тысяч долларов) за помощь в ее задержании. В среду вечером женщина попала на одну из камер видеонаблюдения в магазине, позже запись была передана в полицию и опубликована в интернете. Женщина была задержана утром в четверг, видеозапись её задержания также быстро распространилась в соцсетях.

Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока, в момент пожара ни один гражданин РФ не пострадал.