ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Защита российской фирмы "Конкорд менеджмент и консалтинг" подала ходатайство в суд, где обвинила американские власти в избирательном правосудии, свидетельствуют документы суда.

"Назначение … специального прокурора ограничило его полномочия в расследовании и предъявлении обвинений контактами с русскими. То, что только российским физическим лицам и компаниям сейчас грозит уголовная ответственность,… дает веские основания полагать, что власти избирательно преследуют российские физлица и компании за то, что они русские – действие, которое является основанием для отзыва обвинения", — говорится в документе.

Ранее адвокаты компании уже подавали ходатайство, где просила снять обвинение в связи с незаконностью, по мнению защиты, назначения спецпрокурора Роберта Мюллера. Судья отвергает все подобные ходатайства.

Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкционный список минфина США. "Конкорд менеджмент" и две другие компании следствие связывает с интересами Пригожина.

"Конкорд менеджмент" — единственный из ответчиков по этому делу, кто нанял на настоящее время адвоката для защиты своих интересов в суде. По словам адвоката Эрика Дюбелье, маловероятно, чтобы кто-то еще из ответчиков захотел ответить на обвинения в американском суде.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".