ФБР опровергло сообщения о взломе компанией из Китая сервера Клинтон

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило РИА Новости, что сообщения о взломе личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон китайской компанией не соответствуют действительности.

Во вторник издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания взломала частный сервер Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции. По словам источников, кибератака на сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции. Президент США Дональд Трамп на основе данного материала призвал ФБР и министерство юстиции расследовать предполагаемый инцидент.

"ФБР не обнаружило никаких доказательств того, что серверы были взломаны", — сказал представитель бюро агентству.

В материале Daily Caller сообщалось, что офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) обнаружил "аномалию" на сервере Клинтон еще в 2015 году. Представитель спецслужб США отказался называть название компании, но заявил, что оно известно. Другой источник заявил изданию, что фирма не являлась технологической и служила "прикрытием" для правительства Китая.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.