Арабская коалиция раскритиковала доклад о нарушении прав человека в Йемене

КАИР, 29 авг — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией подвергла критике доклад группы международных и региональных экспертов ООН по Йемену, текст заявления командования союзников распространило в среду саудовское информационное агентство SPA.

Ранее группа независимых представительных международных и региональных экспертов, назначенных Советом ООН по правам человека, опубликовала доклад, в котором говорится, что все участники конфликта в Йемене серьезно нарушали права человека и совершали преступления, которые могут быть расценены как военные.

"Доклад содержит множество методологических ошибок, в том числе в его описании ряда фактов конфликта, которые характеризуются отсутствием объективности, в особенности при перечислении сторон конфликта в Йемене и попыток переложить полную ответственность на страны коалиции", — говорится в тексте заявления.

Документ был представлен в Женеве во вторник. В нем оценивается ситуация в Йемене за период с сентября 2014 года по июнь 2018 года. Авторы доклада также подготовили список подозреваемых в совершении преступлений в Йемене, который они передали Верховному комиссару ООН по правам человека. В докладе отмечается, что авиаудары коалиции привели к наибольшим потерям среди мирных жителей. Согласно данным ООН, за период с марта 2015 года по 23 августа 2018 года в Йемене погибли 6,66 тысячи мирных граждан и 10,563 тысячи получили ранения. При этом реальные данные могут быть гораздо выше.

Противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается в Йемене с 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.