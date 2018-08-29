Во Франции заявили, что не ищут изоляции России

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не ждет ослабления России и надеется получить в ответ уважение и сотрудничество, заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Париже перед французскими послами.

"Что касается вопроса наших отношений с Россией. Некоторые наши партнеры считают эту страну врагом, и у них на это есть причины. Но Франция не ищет ни изоляции, ни ослабления России. В ответ мы ждем уважения и сотрудничества", — сказал министр.

Выступление министра состоялось в рамках 26-й Конференции послов Франции, открывшейся в Париже в понедельник.