Британия и Евросоюз могут не успеть согласовать документ о Brexit к октябрю

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб признал, что Лондон и Брюссель могут не успеть согласовать условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза к октябрю, как планировали ранее.

"Цель остается прежней, но есть вероятность, что это (сроки) может сдвинуться. Стороны наметили октябрь в качестве цели, но есть некоторые оценки о сдвиге (сроков) … Но я уверен, что соглашение (полное его согласование текста документа) уже на горизонте", — сказал Рааб, выступая в среду в палате лордов парламента Британии.

Министр подтвердил, что правительство Терезы Мэй по-прежнему намерено следовать дедлайну и подготовить документ к октябрю, несмотря на разногласия с ЕС и фактически остановившийся переговорный процесс. При этом Рааб напомнил, что Евросоюз согласовал 80% всех положений соглашения.

Как ожидается, в пятницу Рааб отправится в Брюссель, где на трехчасовой встрече с переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье попытается убедить ЕС в необходимости ускорить согласование положений о Brexit и добиться компромисса. Планы предстоящей поездки РИА Новости подтвердил источник в канцелярии премьера.

Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщило, что представители Великобритании и ЕС в неофициальном порядке заявляют, что стороны планируют договориться об условиях выхода страны из европейского блока к середине ноября, а не к октябрю. Как отмечает агентство, если дедлайн вновь будет перенесен на декабрь или январь, сторонам придется или идти на уступки, или отказаться от переговоров.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.