Британия и Евросоюз могут не успеть согласовать документ о Brexit к октябрю

ЛОНДОН, 29 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб признал, что Лондон и Брюссель могут не успеть согласовать условия выхода Соединенного Королевства из Евросоюза к октябрю, как планировали ранее.
Министр подтвердил, что правительство Терезы Мэй по-прежнему намерено следовать дедлайну и подготовить документ к октябрю, несмотря на разногласия с ЕС и фактически остановившийся переговорный процесс. При этом Рааб напомнил, что Евросоюз согласовал 80% всех положений соглашения.
Как ожидается, в пятницу Рааб отправится в Брюссель, где на трехчасовой встрече с переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье попытается убедить ЕС в необходимости ускорить согласование положений о Brexit и добиться компромисса. Планы предстоящей поездки РИА Новости подтвердил источник в канцелярии премьера.
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.