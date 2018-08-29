В Южной Корее ожидают решения по продлению задержания российских моряков

ТОКИО, 29 авг — РИА Новости, Ксения Нака. В ближайшее время власти Южной Кореи примут решение о том, продлевать ли срок временного задержания для четырех российских моряков с судна "Палладий", в отношении которых сейчас ведется расследование, сообщил РИА Новости консул генерального консульства Российской Федерации в Пусане Роман Быков.

"Сейчас их статус – временное задержание. Затем по ходатайству прокурора задержание может быть продлено еще на 10 дней, а затем еще на 10 дней. Завтра-послезавтра это решение будет принято. Сейчас они находятся в камере предварительного заключения. Если срок задержания будет продлен, по истечении этих 10 или 20 дней им будут предъявлены обвинения. И их дело будет рассматриваться судом. Поэтому у нас сейчас пороговый момент и недели через две тоже будет пороговый момент", — сказал Быков.

Судно "Палладий" было задержано властями Южной Кореи из-за долгов по зарплате морякам. Расходы на приобретение билетов, согласно законодательству, должен нести судовладелец. Однако судовладелец заявлял, что у него нет на это средств. Решался вопрос об отправке домой двух из пяти членов экипажа, которые согласились уехать за свой счет.

Судя по свидетельствам моряков, в ночь с понедельника на вторник судовладелец, прибывший на судно пока оно находилось на штормовке в море, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии несмотря на отсутствие необходимых для этого документов. Судно не подчинялось приказаниям береговой охраны даже после предупредительных выстрелов. Его удалось остановить только после высадки десанта с вертолета береговой охраны Южной Кореи.

"Сейчас на борту 11 наших моряков. Судно находится у причала. Моряки, с которыми я разговаривал, настаивают на том, что решение (покинуть Корею без должного оформления документов – ред.) принимали не они, а судовладелец, находившийся на судне. Именно он был инициатором этой ситуации. Капитан судна сказал, что никогда бы не дал такое распоряжение", — добавил Быков.

Как сказал дипломат, четыре человека, в том числе судовладелец и капитан, находятся в камере предварительного заключения. Южнокорейские власти ведут расследование, выясняя, кто отдавал указания, в результате которых судно пыталось без оформления необходимых документов покинуть страну и не подчинялось приказам береговой охраны.

Быков посетил судно в среду вместе с представителем Международной федерации транспортных рабочих (ITF), были оформлены заявки по электроснабжению и питанию.

"Моряки чувствуют себя нормально. Их основное желание – как можно скорее покинуть Корею. Они очень хотят получить расчет. У них задолженность по зарплате за июль и август, а у некоторых даже за июнь. Но пока (ведутся следственные действия в отношении других четырех членов экипажа – ред.), покидать судно ни не могут. Их выход в город ограничен", — отметил Быков.