Литва изменила позицию по решению ЕСПЧ о секретной тюрьме ЦРУ

ВИЛЬНЮС, 29 авг — РИА Новости. Правительство Литвы изменило позицию и приняло решение обжаловать решение Европейского суда по правам человека о действии на территории республики секретной тюрьмы ЦРУ США, заявил в среду премьер-министр балтийской республики Саулюс Сквернялис.

Ранее пресс-служба представителя правительства Литвы в ЕСПЧ сообщила, что правительство Литвы не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека по делу заключенного Абу Зубайды, который заявил о том, что балтийская республика предоставила ЦРУ свою территорию для размещения секретной тюрьмы.

"Мы должны действовать последовательно и до конца придерживаться той позиции, которая был сформулирована ранее. Мы обратимся к Большой коллегии", — сказал журналистам Сквернялис. По его словам, досудебное разбирательство, проводимое в Литве, не подтверждает обстоятельств, которые установил ЕСПЧ.

В конце мая ЕСПЧ по делу Зубайды против Литвы постановил, что балтийская республика нарушила положения конвенции по правам и основным свободам человека. Суд постановил также, что Литва должна выплатить 130 тысяч евро Абу Зубайде. Данное решение окончательно вступит в силу 31 августа этого года.

В августе 2009 года американский телеканал ABC сообщил, что литовские чиновники в 2004–2006 годах предоставили ЦРУ здание недалеко от Вильнюса для содержания до восьми пленных членов "Аль-Каиды"*. Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне провел расследование и пришел к выводу, что в Литве были созданы условия для существования секретной тюрьмы ЦРУ, а в 2005 и 2006 годах в стране приземлялись самолеты ЦРУ, которые не досматривались таможней.

Однако вопрос о том, ввозились ли в страну заключенные, так и остался открытым, в частности из-за отказа США предоставить какую-либо информацию по этому поводу. В июне 2016 года Литва выступила в ЕСПЧ с заявлением о том, что секретной тюрьмы ЦРУ, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме после терактов в США в сентябре 2001 года, на территории балтийской республики нет. Официальные лица Литвы утверждали, что под Вильнюсом была создана не тюрьма, а Центр поддержки разведки.

*Запрещённая в России террористическая организация

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