В Луганской области около шести тысяч домов остались без света

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Почти 6 тысяч домов в трех городах на подконтрольной Киеву территории Луганской области Украины остались без света, причина пока неизвестна, сообщила в среду пресс-служба предприятия "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО).

"Днем 29 августа без света вообще оказались почти 6 тысяч домов в Северодонецке, Рубежном и Лисичанске", — говорится в сообщении предприятия в Facebook

По данным пресс-службы, причина ЧП пока неизвестна.

"На этот раз причиной обесточивания вряд ли является непогода — ни бурь, ни метели нет. Конкретные причины другие, но чтобы их выяснить, а затем и восстановить электроснабжение, нужно топливо. И сейчас идет поиск возможностей для начала работы оперативно-выездных бригад ЛЭО", — добавили в компании.