В Литве прокомментировали ситуацию вокруг ущерба от "советской оккупации"

ВИЛЬНЮС, 29 авг — РИА Новости. Литовское правительство не выделяет финансирования на подсчет ущерба от так называемой "советской оккупации", в связи с тем, что ранее не была создана рабочая группа по этому вопросу, заявила в среду РИА Новости директор "Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы" Тересе Бируте Бураускайте.

Ранее министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс сообщили, что намерены добиваться от РФ взыскания ущерба за "советскую оккупацию". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва эти обвинения отвергает и считает претензии в адрес России абсурдными. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о компенсациях не идет, и призвал не забывать о вкладе СССР в инфраструктуру этих республик.

"Правительство не выделяет (финансирование — ред.), так как не была создана рабочая группа по этому вопросу. Ранее была создана комиссия, которая работала на общественных началах. Работа эта не оплачивалась, потом члены комиссии выразили желание работать дальше. Комиссия не была упразднена, но просто вышло так, что этот вопрос (подсчет ущерба от "оккупации" — ред.), возможно, не был актуален. Тем более, эта работа не является основной для центра", — сказала Бураускайте РИА Новости.

По ее словам, часть работы по подсчетам ущерба уже проделана, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос работников и финансирования. "Сейчас мы ожидаем диалога с латвийскими специалистами. Там и решим, что делать дальше в финансовом плане", — сказала она.

Работа специалиста по подсчету ущерба делится на две части. Сначала анализируются документы за период с 1946 по 1951 годы, затем — с 1952 по 1957 годы.

Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.