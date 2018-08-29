В Литве прокомментировали ситуацию вокруг ущерба от "советской оккупации"

ВИЛЬНЮС, 29 авг — РИА Новости. Литовское правительство не выделяет финансирования на подсчет ущерба от так называемой "советской оккупации", в связи с тем, что ранее не была создана рабочая группа по этому вопросу, заявила в среду РИА Новости директор "Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы" Тересе Бируте Бураускайте.
"Правительство не выделяет (финансирование — ред.), так как не была создана рабочая группа по этому вопросу. Ранее была создана комиссия, которая работала на общественных началах. Работа эта не оплачивалась, потом члены комиссии выразили желание работать дальше. Комиссия не была упразднена, но просто вышло так, что этот вопрос (подсчет ущерба от "оккупации" — ред.), возможно, не был актуален. Тем более, эта работа не является основной для центра", — сказала Бураускайте РИА Новости.
По ее словам, часть работы по подсчетам ущерба уже проделана, в ближайшее время будет рассматриваться вопрос работников и финансирования. "Сейчас мы ожидаем диалога с латвийскими специалистами. Там и решим, что делать дальше в финансовом плане", — сказала она.
Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии в 1940 году со стороны СССР не может быть и речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.