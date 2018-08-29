Россия надеется, что Запад не будет мешать возможной операции в Идлибе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия надеется, что Запад, который заявляет о подготовке химатаки в сирийском Идлибе, не будет препятствовать контртеррористической операции в этом районе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"И я очень надеюсь, возвращаясь к теме спекуляций по поводу планируемых якобы правительством (Сирии) химических атак, что западные партнеры, которые эту тему активно разогревают, не станут потакать провокациям, потакать инсценировкам, которые явно готовятся, и не будут препятствовать антитеррористической операции в этой зоне деэскалации против "Джебхат ан-Нусры"*, которая и в ООН, и, кстати, в Соединенных Штатах определена в качестве террористической организации", — сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США активно обсуждают с Россией предотвращение вероятного использования химоружия в Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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