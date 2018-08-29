Эксперт оценил возможность проведения выборов в Донбассе в текущем году

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам нужно провести выборы, но пока сложно прогнозировать, состоятся ли они в этом году, считает директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.

"Очевидно, что республикам Донбасса выборы очень нужны. Например, в Луганске руководители на очень многих позициях – с аббревиатурой "и. о." Понятно, что выборы с точки зрения развития государственности, укрепления легитимности просто необходимы. Но мы видим ситуацию вокруг минского процесса", — заявил Пантелеев на круглом столе в "Парламентской газете".

По его оценке, если Киев перестанет соблюдать обязательства в рамках минских договоренностей, то ДНР и ЛНР проведут выборы в этом году, однако на сегодняшний день говорить об этом с уверенностью трудно.

"Прогнозировать, насколько (в этом году) выборы там состоятся, очень сложно – слишком подвешена ситуация. Ни Украина, ни в какой-то степени народные республики тут не являются главными акторами – вопросы решаются на уровне либо "нормандской четверки", либо на уровне переговоров России-США", — считает политолог.

Он напомнил, что Украина и сама сейчас вступает в предвыборный период.

"Донбасс как проблема будет ключевой в ходе избирательного процесса (на Украине). Возможны ли подвижки в реализации минских договоренностей в этих условиях? На мой взгляд, они невозможны. Соответственно, если будут выборы произведены на Донбассе, то они будут направлены на укрепление нынешней государственности (республик) и будут в качестве такой фронды по отношению к Киеву", — отметил Пантелеев.

Выборы главы и парламента ДНР запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступило с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующих главы и депутатов парламента. При этом ранее парламент ДНР увеличил до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов, изменения начнут действовать после следующих выборов. Глава ДНР Александр Захарченко заявлял РИА Новости, что сроки проведения выборов в республике пока не определены.