В Одесской области обнаружили тайник с оружием в подвале дома

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами у жителя Одесской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"При осмотре места происшествия, кроме следов указанного заявителем преступления, заметили укрытие, в котором 40-летний хозяин дома хранил огнестрельное и холодное оружие", — говорится в сообщении.
Полиция обнаружила в подвале карабин, переделанный пистолет, ружье, более сотни различных патронов, ножи и топор. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами". Также полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи велосипеда.