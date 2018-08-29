В Одесской области обнаружили тайник с оружием в подвале дома

КИЕВ, 29 авг – РИА Новости. Правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами у жителя Одесской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, правоохранители приехали к мужчине, чтобы выяснить обстоятельства угона его велосипеда.

"При осмотре места происшествия, кроме следов указанного заявителем преступления, заметили укрытие, в котором 40-летний хозяин дома хранил огнестрельное и холодное оружие", — говорится в сообщении.

Полиция обнаружила в подвале карабин, переделанный пистолет, ружье, более сотни различных патронов, ножи и топор. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами". Также полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи велосипеда.