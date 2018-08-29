Полиция в Германии расследует утечку данных по делу об убийстве в Хемнице

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Полиция Саксонии инициировала расследование после того, как неизвестные опубликовали в интернете текст ордера на арест одного из подозреваемых в убийстве немца в Хемнице, сообщает газета Bild.

Появившийся в сети документ состоит из двух страниц и содержит имена подозреваемого, свидетелей происшествия и жертвы. Также в нем приведены детали убийства и мотивы предполагаемого преступника. Копии ордера на арест распространились по интернету, в частности, в социальных сетях его опубликовали представители праворадикального движения "За Хемниц". Пока неизвестно, кто передал им этот документ.

"Мы уже начали предварительное расследование", — заявила изданию представитель полиции, отметив, что речь идет о разглашении тайны следствия.

В свою очередь, министр юстиции федеральной земли Саксония Себастьян Гемков отметил, что произошедшее может иметь негативные последствия. "Это безответственно, когда такие документы публикуются. Потому что это, в конце концов, угрожает уголовному судопроизводству. В худшем случае это может повлиять на свидетелей", — приводит издание слова Гемкова.

Между тем издание Saechsische Zeitung отмечает, что генеральная прокуратура Дрездена подтвердила подлинность опубликованного в интернете ордера.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в саксонском Хемнице на востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец. По неподтвержденным данным, в потасовке участвовали мигранты. Сотни человек приняли участие в воскресенье вечером в несогласованной демонстрации в центре Хемница, в этой связи был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, они выкрикивали угрозы в адрес мигрантов.

Подозреваемыми по делу об убийстве 35-летнего гражданина Германии в саксонском городе Хемниц проходят 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. Как сообщалось ранее, административный суд Хемница в понедельник выдал ордер на их арест.