Россия и Саудовская Аравия намерены совместно бороться с терроризмом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия полны решимости совместно бороться с терроризмом и экстремизмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши страны полны решимости бескомпромиссно бороться с терроризмом во всех его проявлениях, уделяя особое внимание искоренению террористической и экстремистской идеологии", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

По его словам, Москва и Эр-Рияд едины в том, что сохраняющийся конфликтный потенциал в стратегически важном регионе Ближнего Востока и Северной Африки оказывает самое негативное влияние на региональную и в целом на глобальную безопасность и стабильность.