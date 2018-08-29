В ДНР заявили о стабилизации ситуации после введения нового перемирия

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о стабилизации ситуации на линии соприкосновения в Донбассе после вступления в силу нового перемирия.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала уже более 70 нарушений нового перемирия.

"За текущие сутки ситуация на линии соприкосновения стабилизировалась с началом "школьного" перемирия. Враг сократил, но не прекратил свои обстрелы", — заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.