В Киевской области произошло ДТП, пострадали пять человек

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Киевской области, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, авария произошла в среду утром на автодороге "Киев — Знаменка" в Киевской области.

"Водитель автомобиля Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Ford Transit", — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля Ford и четыре пассажира, в том числе двое детей 10 и 11 лет, сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.