Экипажу арестованного в Стамбуле сухогруза задерживают зарплату с июня

ВОЛГОГРАД, 29 авг – РИА Новости. Экипаж арестованного в Стамбуле за долги судна Streamline не получал заработную плату с июня 2018 года и это уже вторая за год задержка за год, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что судно Streamline, вышедшее из Ростова-на-Дону на ремонт в Стамбул, было арестовано в июне 2018 года за долги его владельцев в полмиллиона долларов. По информации профсоюза моряков, собственник сухогруза бросил экипаж и не выходил на связь. В ситуацию по просьбе капитана Streamline вмешалось российской генконсульство в Стамбуле.

По данным профсоюза, зарплату моряки не получали с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тысяч долларов.

Ранее представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов сообщил РИА Новости, что владелец судна должен был рассчитаться с долгами по заработной плате до 26 августа и вернуть экипаж на Родину.

По информации Рубцова, моряки еще в Стамбуле и денег им не выплатили.

"Дело с сухогрузом на контроле держит наше консульство в Стамбуле. Заработную плату еще не отдали, расчет будет проходить под наблюдением консула. Созванивался с судовладельцем, он сказал, что рассчитается со всеми, кто хочет, тот уедет домой, а кого-то он уговорит пойти на ремонт судна. Должны были рассчитаться с экипажем на прошлой неделе, но пока действий никаких нет. Думаю, на этой неделе все-таки деньги отдадут", — сообщил РИА Новости Рубцов.

По информации Южной транспортной прокуратуры, в 2018 году экипаж судна Streamline, который зарегистрирован в порту Морони (флаг Коморских островов), обращался в правоохранительные органы с жалобой о невыплате заработной платы.

"Прокурором с учетом нахождения судна в морском порту Ростова-на-Дону в интересах экипажа судна в марте 2018 года предъявлено исковое заявление к компании-работодателю. В ходу рассмотрения данного заявления гражданам выплачены причитающиеся денежные средства", — сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.