Экипажу арестованного в Стамбуле сухогруза задерживают зарплату с июня

ВОЛГОГРАД, 29 авг – РИА Новости. Экипаж арестованного в Стамбуле за долги судна Streamline не получал заработную плату с июня 2018 года и это уже вторая за год задержка за год, сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.
По данным профсоюза, зарплату моряки не получали с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тысяч долларов.
Ранее представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов сообщил РИА Новости, что владелец судна должен был рассчитаться с долгами по заработной плате до 26 августа и вернуть экипаж на Родину.
По информации Рубцова, моряки еще в Стамбуле и денег им не выплатили.
По информации Южной транспортной прокуратуры, в 2018 году экипаж судна Streamline, который зарегистрирован в порту Морони (флаг Коморских островов), обращался в правоохранительные органы с жалобой о невыплате заработной платы.
"Прокурором с учетом нахождения судна в морском порту Ростова-на-Дону в интересах экипажа судна в марте 2018 года предъявлено исковое заявление к компании-работодателю. В ходу рассмотрения данного заявления гражданам выплачены причитающиеся денежные средства", — сообщили РИА Новости в Южной транспортной прокуратуре.