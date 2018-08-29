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Эксперт назвал выход Украины из договора о дружбе с Россией закономерным

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста у посольства России в Киеве. архивное фотоАкция протеста у посольства России в Киеве. архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Выход Украины из договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вполне закономерен, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Все – по плану". Эксперт о словах Порошенко о "вмешательстве" РФ в выборы
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает в ближайшее время от МИД пакет документов для начала процесса разрыва соглашения о дружбе с РФ.

Эксперт назвал разрыв соглашения вполне закономерным и выразил удивление тому, что Украина не вышла из него раньше. Он считает, что объявлять Россию страной-агрессором, несмотря на минские соглашения, обвинять ее в присутствии ее войск на Донбассе без каких-либо доказательств, оспаривать территориальную принадлежность Крыма и при этом находиться в соглашении с Россией о дружбе несколько странно.

"То, что Украина выйдет из этого договора, вполне закономерно. Для России это хорошо с той точки зрения, что первый шаг в разрыве этого соглашения сделали не мы, а Украина. В данной ситуации Украина берет на себя всю ответственность за разрыв дружбы, партнерства и сотрудничества с РФ", — заявил Безпалько в беседе с РИА Новости.

По его словам, президент Порошенко стремится максимально использовать все рычаги воздействия на националистический электорат и "потрафить" радикальным националистам в преддверии президентских выборов.

Эксперт также рассказал о возможных последствиях выхода.

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Эксперт оценил угрозу для Украины при разрыве договора о дружбе с Россией
"Первое – этот договор обязывает Россию уважать территориальную целостность Украины. После того, как Украина сама добровольно выйдет из этого соглашения, она снимает с России ответственность за уважение своих территориальных границ", — утверждает Безпалько.

Кроме того, отметил он, этот договор хотя бы формально обязывал украинскую власть уважать права национальных меньшинств, "русскокультурных граждан" и жителей тех регионов, которые исторически каким-то образом связаны с РФ.

"Теперь этих ограничений тоже не будет. Но, поскольку на Украине и так не испытывали никакого уважения, даже были случаи, когда дипломатические объекты подвергались нападению, то на Украине можно ожидать либо продолжения этой политики, либо ее усиления в преддверии президентских выборов", — добавил эксперт он, назвав еще один возможный итог.

Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эксперт рассказал, для чего Украина расторгает договор о дружбе с Россией
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".

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