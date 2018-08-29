Эксперт назвал выход Украины из договора о дружбе с Россией закономерным

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Выход Украины из договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией вполне закономерен, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Эксперт назвал разрыв соглашения вполне закономерным и выразил удивление тому, что Украина не вышла из него раньше. Он считает, что объявлять Россию страной-агрессором, несмотря на минские соглашения, обвинять ее в присутствии ее войск на Донбассе без каких-либо доказательств, оспаривать территориальную принадлежность Крыма и при этом находиться в соглашении с Россией о дружбе несколько странно.
"То, что Украина выйдет из этого договора, вполне закономерно. Для России это хорошо с той точки зрения, что первый шаг в разрыве этого соглашения сделали не мы, а Украина. В данной ситуации Украина берет на себя всю ответственность за разрыв дружбы, партнерства и сотрудничества с РФ", — заявил Безпалько в беседе с РИА Новости.
По его словам, президент Порошенко стремится максимально использовать все рычаги воздействия на националистический электорат и "потрафить" радикальным националистам в преддверии президентских выборов.
Эксперт также рассказал о возможных последствиях выхода.
Кроме того, отметил он, этот договор хотя бы формально обязывал украинскую власть уважать права национальных меньшинств, "русскокультурных граждан" и жителей тех регионов, которые исторически каким-то образом связаны с РФ.
"Теперь этих ограничений тоже не будет. Но, поскольку на Украине и так не испытывали никакого уважения, даже были случаи, когда дипломатические объекты подвергались нападению, то на Украине можно ожидать либо продолжения этой политики, либо ее усиления в преддверии президентских выборов", — добавил эксперт он, назвав еще один возможный итог.
По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".