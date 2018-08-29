Силовики уже один раз нарушили "школьное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские силовики уже один раз нарушили объявленное с полуночи "школьное" перемирие в Донбассе, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ночь на среду в Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года. При этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала уже более 70 нарушений нового перемирия.

"Спустя три часа пятнадцать минут после вступления в силу "школьного" перемирия ВСУ (вооруженные силы Украины) подвергли обстрелу населенный пункт Гольмовский, огонь велся с направления населенного пункта Зайцево с применением крупнокалиберных пулеметов. Повреждения получили три жилых дома", — заявил представитель ведомства.