В Ираке восемь человек погибли при взрыве на КПП

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, еще 10 получили ранения при атаке террориста-смертника на контрольно-пропускной пункт на западе Ирака, сообщает новостной портал Iraqi News со ссылкой на службы безопасности.

Как сообщается, атаковавший въехал в контрольно-пропускной пункт на заминированной машине, в результате чего произошел взрыв. КПП, о котором идет речь, находится на юге города Эль-Кайм и управляется совместно армией Ирака и Силами народной мобилизации (СНМ).

Портал отмечает, что в 2017 году Ирак заявил о возвращении контроля над всеми территориями, захваченными террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) с 2014 года, однако с того момента боевики взяли на себя ответственность за ряд атак в стране.

*Террористическая организация, запрещенная в России