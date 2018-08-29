В Чили 20 человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом, произошедшего в центральной части Чили, сообщает портал 24 Horas со ссылкой на предварительные данные национального офиса по чрезвычайным ситуациям страны (ONEMI).

Автобус в среду утром перевернулся на автомагистрали в районе города Лос-Вилос, входящего в административную область Кокимбо.

На место ДТП прибыли экстренные службы, пожарные и полиция. Дорога была перекрыта в ведущем на север направлении.