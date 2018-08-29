В ООН призвали принять меры из-за ситуации в Никарагуа

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает принять меры в связи с кризисом в области прав человека в Никарагуа, где в апреле начались антиправительственные протесты, говорится в заявлении Управления, распространенном в среду.

"Репрессии и контрмеры в отношении демонстрантов продолжаются в Никарагуа, тогда как мир отводит глаза", — заявил комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн. В заявлении отмечается, за период с 18 апреля по 18 августа было зафиксировано "несоразмерное применение силы полицейским, иногда приводившее к внесудебным казням, насильственным исчезновениям, широкомасштабным произвольным арестам, пыткам и жестокому обращению", а также нарушению права на свободу мнений и выражений.

"Я призываю Совет по правам человека и все международное сообщество принять конкретные меры для предотвращения текущего кризиса от перехода к более глубокой социальной и политической нестабильности ", — говорится в заявлении комиссара ООН по правам человека.

Он также отметил, что эти меры должны в том числе позволить людям иметь доступ к правосудию и надлежащим средствам правовой защиты.

Ранее Межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств (ОАГ) сообщила, что число погибших в ходе протестов в Никарагуа с 18 апреля по 30 июля достигло 317 человек. Из них 21 погибший – сотрудники полиции. Число убитых детей и подростков в ходе кризиса составило 23 человека.

Антиправительственные протесты в Никарагуа начались в апреле, после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны.