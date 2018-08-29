На Украине пару не пустили в ресторан из-за хиджаба и цвета кожи, пишут СМИ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В центре украинского города Сумы двух посетителей не пустили в ресторан из-за цвета кожи и хиджаба, сообщает ТСН.

Гражданин Сомали и подданный Великобритании Халид Айман и гражданка Украины Дарья Богатырь забронировали столик заранее, но на входе охрана потребовала показать документы и отказалась пускать их в заведение.

"Мы ограничиваем доступ временно, мы ограничиваем, в обслуживании тоже откажем. Поскольку частное заведение", — пояснил официант.

Халид и Дарья пояснили, что не подпадали под ограничения ресторана: не допускается вход в спортивной одежде, в состоянии алкогольного опьянения или с животными. Молодые люди пришли к выводу, что отказали им из-за темной кожи мужчины и хиджаба на женщине.

"У меня случился шок. Но если бы я был белым, блондином и у меня были голубые глаза? Если Украина хочет вступить в ЕС, то такие вещи, как дискриминация, недопустимы ни в одной стране ЕС. Да и вообще расовая дискриминация не должна иметь место ни в одной из стран", — возмутился Халид.

"Он хотел увидеть Украину, хотел отдохнуть — и его так встретили. Мне было очень стыдно за этих людей", — добавила Дарья.

Пара написала заявление в полицию. После этого Дарье позвонила владелица заведения Людмила Мурай, которая хоть и извинилась, но упрекнула девушку за то, что она не показала на входе украинский паспорт. Женщина также сообщила, что почти все официанты заведения — студенты.

После инцидента рестораном заинтересовалось Управление по вопросам защиты прав потребителей.