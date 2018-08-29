Трамп призвал ФБР и минюст расследовать взлом сервера Клинтон

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ФБР и министерство юстиции расследовать взлом личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

"Сообщения Хиллари Клинтон, многие из которых являются секретной информацией, были взломаны Китаем. Лучше, чтобы следующий шаг совершили ФБР и министерство юстиции, или после всех их промахов ((Джеймс) Коми, (Эндрю) Маккейб, (Питер) Стржок, (Лиса) Пейдж…, FISA, грязное досье и т.д.) их авторитет будет утрачен навсегда!" — заявил Трамп в Twitter

Ранее Трамп сообщил в своем аккаунте, что считает "большой историей" публикации в СМИ о том, что китайская компания взломала личный почтовый сервер экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Во вторник издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания взломала частный сервер Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции. По словам источников, кибератака на сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции.

Сообщается, что офис генерального инспектора разведсообщества США (ICIG) обнаружил "аномалию" на сервере Клинтон еще в 2015 году. Представитель спецслужб США отказался называть название компании, но заявил, что оно известно. Другой источник заявил изданию, что фирма не являлась технологической и служила "прикрытием" для правительства Китая.

Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.