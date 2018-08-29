Трамп призвал ФБР и минюст расследовать взлом сервера Клинтон

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ФБР и министерство юстиции расследовать взлом личного почтового сервера экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.Twitter.
Ранее Трамп сообщил в своем аккаунте, что считает "большой историей" публикации в СМИ о том, что китайская компания взломала личный почтовый сервер экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.
Во вторник издание Daily Caller со ссылкой на информированные источники сообщило, что китайская компания взломала частный сервер Клинтон в ее бытность госсекретарем, получив доступ практически ко всей находящейся там корреспонденции. По словам источников, кибератака на сервер госсекретаря являлась частью разведывательной операции.
Клинтон в бытность госсекретарем в 2009–2013 годах вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015–2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления. Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов-2016, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.