МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Бывший член Консервативной партии Канады Максим Бернье заявил РИА Новости, что готов стать соперником лидера Либеральной партии, премьер-министра Джастина Трюдо на парламентских выборах в 2019 году.

"Я думаю, что могу стать консервативной альтернативой Джастину Трюдо во время следующей избирательной кампании", — сказал Бернье и напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже ушел из Социалистической партии и создал собственное движение за год до выборов 2017 года, которые выиграл.

Бернье покинул Консервативную партию, так как ранее в августе раскритиковал политику Трюдо по мигрантам, назвав ее "экстремальным мультикультурализмом", после чего столкнулся с критикой среди коллег-однопартийцев, включая лидера партии Эндрю Шира.

По мнению Бернье, "необходимо продолжать принимать определенное число беженцев", так как Канаде необходима рабочая сила, но без "успешной интеграции" иммигрантов в общество, такой процесс может привести к расколу. Политик выступает за сокращение миграционных квот для членов семей иммигрантов и стимуляцию экономической миграции.

Парламентские выборы в Канаде пройдут в октябре 2019 года. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже сообщил о своем намерении участвовать в них.