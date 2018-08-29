В ДНР заявили, что приступили к соблюдению "школьного" перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики приступили к соблюдению очередного режима прекращения огня, объявленного в Донбассе с 29 августа, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в связи с началом нового учебного года.
"Вооруженные силы Донецкой народной республики приступили к полному соблюдению режима прекращения огня. Соответствующие приказы были переданы в подразделения", — сказал Якубов.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.