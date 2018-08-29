В ДНР заявили, что приступили к соблюдению "школьного" перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики приступили к соблюдению очередного режима прекращения огня, объявленного в Донбассе с 29 августа, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 29 августа в связи с началом нового учебного года.

"Вооруженные силы Донецкой народной республики приступили к полному соблюдению режима прекращения огня. Соответствующие приказы были переданы в подразделения", — сказал Якубов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.