КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Правоохранители задержали 18 человек, которых подозревают в участии в конфликте, возникшем из-за вопроса о праве собственности на здание в центре Киева, сообщила во вторник пресс-служба полиции города.

По данным полиции, во вторник им поступила информация, что неизвестные не пускают в помещение владельцев в микрорайоне Воздвиженка. На место направили наряды патрульной полиции.

"Правоохранители обнаружили на месте 18 человек в темной одежде, которые имели при себе средства защиты. Всех доставили в управление полиции для дачи объяснений", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщают правоохранители, предварительно установлено, что конфликт возник между двумя субъектами из-за вопроса о праве собственности на здание, полицейские будут изучать документы, предоставленные обеими сторонами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" уголовного кодекса Украины.