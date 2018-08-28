ЕСПЧ оштрафовал Словению за назначение литовцу русского переводчика в суде

ВИЛЬНЮС, 28 авг – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного, а не литовского переводчика, сообщает Sputnik Литва.

Гражданин Литвы Данас Визгирда, который проживает в Любляне, был задержан по подозрению в ограблении банка в 2002 году. В мае того же года ему и четырем другим литовцам предъявили обвинение.

Визгирду приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы. Его апелляция была отклонена.

Во время судебного слушания ему предоставили русского переводчика, а все материалы дела были также переведены на русский язык.

ЕСПЧ отклонил аргумент властей Словении, что Визгирде назначили русскоязычного переводчика, потому что предполагали, что русский язык достаточно распространен в Литве. При этом суд установил, что власти никогда не проверяли, насколько хорошо обвиняемый знает русский.

"В целом языковая помощь, которую он получил, не позволила ему активно участвовать в процессе, который поэтому был несправедливым, а его права были нарушены", — говорится в постановлении ЕСПЧ.

Страсбургский суд обязал Словению выплатить потерпевшему компенсацию в размере 6,4 тысячи евро и 2,5 тысячи евро на покрытие расходов на судебное разбирательство.

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