Глава МИД Германии раскритиковал внешнеторговую политику США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал внешнеторговую политику США, заявив, что торговая война между Китаем и США угрожает Германии, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.
Маас также вновь раскритиковал американские санкции против Ирана и заявил, что приоритетной задачей для Европы в настоящий момент является создание независимых от США платежных каналов с Ираном. "В то же время мы работаем над настройкой независимых от США платежных каналов и созданием европейского валютного фонда. Я знаю, это нелегко… но мы должны над этим работать", — заявил глава ведомства.
Кроме того, Маас отметил негативные последствия санкций США против России. "Экстерриториальные санкции США угрожают торговле с ЕС. В конечном счете, просто неприемлемо стремиться повлиять на европейскую энергетическую политику путем санкций… Решения о покупке должны основываться на цене, а не быть навязанными с помощью санкций", — подчеркнул он.