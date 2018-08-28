Глава МИД Германии раскритиковал внешнеторговую политику США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас раскритиковал внешнеторговую политику США, заявив, что торговая война между Китаем и США угрожает Германии, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.

"Торговый конфликт между США и Китаем — это то, что нас не только беспокоит, но и затрагивает нас… Дальнейшая эскалация неизбежно приведет также к тому, что пострадают немецкая и европейская экономика", — заявил Маас на экономическом форуме в Берлине. Он добавил, что введение новых тарифов так же бесполезно, как и "косметические уступки" Пекина.

Маас также вновь раскритиковал американские санкции против Ирана и заявил, что приоритетной задачей для Европы в настоящий момент является создание независимых от США платежных каналов с Ираном. "В то же время мы работаем над настройкой независимых от США платежных каналов и созданием европейского валютного фонда. Я знаю, это нелегко… но мы должны над этим работать", — заявил глава ведомства.

Кроме того, Маас отметил негативные последствия санкций США против России. "Экстерриториальные санкции США угрожают торговле с ЕС. В конечном счете, просто неприемлемо стремиться повлиять на европейскую энергетическую политику путем санкций… Решения о покупке должны основываться на цене, а не быть навязанными с помощью санкций", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп принял ряд мер в сфере внешней торговли и политики. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД. Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Также США неоднократно заявляли, что выступают против газопровода из России в Европу "Северный поток-2", и что компании, работающие с этим проектом и другими российским экспортными трубопроводами, находятся под угрозой санкций.