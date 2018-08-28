Европа должна иметь глобальный план остановки миграции, заявил Бабиш

ПРАГА, 28 авг — РИА Новости. Европа должна иметь некий глобальный план о том, как остановить нелегальную миграцию, примером может быть соглашение с Турцией, заявил во вторник в Риме журналистам чешский премьер Андрей Бабиш после переговоров со своим итальянским коллегой Джузеппе Конте.

Конте пригласил Бабиша в Рим открытым письмом полтора месяца назад после того, как чешский премьер отверг просьбу итальянского правительства о помощи при распределении по странам Евросоюза 450 мигрантов, спасенных с рыболовецкого судна в Средиземном море.

Бабиш тогда в качестве довода своего отказа в помощи привел необходимость поддержки беженцев в их родных странах и подчеркнул, что прием их европейскими странами служит лишь сигналом для увеличения потока мигрантов.

"Нашу позицию я подтвердил и на сегодняшних переговорах (с Конте — ред.), повторив, что Чехия не намерена принимать мигрантов. Он это понимает, потому что бесконечный прием беженцев в Европе — это не решение проблемы. Европа должна иметь некий глобальный план, как остановить нелегальную миграцию. Нужны новые соглашения, подобные тому, что заключил ЕС с Турцией", — сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы.

В Риме чешский премьер также посетил командование морских сил ЕС в Средиземном море, известное под сокращенным названием EUNAVFOR MED Sophia. В его деятельности участвуют и представители Чехии.

"Я очень доволен, что посетил штаб-квартиру EUNAVFOR MED Sophia, поскольку получил здесь много важной информации, ранее мне неизвестной. Деятельность этой организации должна продолжаться, она играет важную роль", — сказал Бабиш.

После этого Бабиш вылетел на Мальту, где он проведет встречу с премьером Джозефом Мускатом. Главной темой переговоров станет, как и в Риме, нелегальная миграция в страны Европы. Кроме того, премьеры обсудят вопросы, связанные с будущим Евросоюза.