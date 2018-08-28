На Украине пообещали урегулировать вопрос с выплатой пенсий в Донбассе

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Министерство социальной политики Украины разработает нормативный акт, который гарантирует выплату задолженностей по пенсиям жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил во вторник глава ведомства Андрей Рева.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пенсионный фонд Украины должен разработать механизм выплаты пенсий на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Минсоцполитики разработает нормативный акт, гарантирующий выплату неуплаченных пенсий украинцам на оккупированных территориях, независимо от срока их прекращения", — приводит слова Ревы сайт министерства.

По его словам, действующим законодательством Украины предусмотрены только два варианта образования задолженности выплат пенсий — по вине подразделений пенсионного фонда или по вине пенсионера. Рева отметил, что сейчас — непредсказуемый третий вариант, а именно "форс-мажорные обстоятельства", связанные с конфликтом.

"Мы должны на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и сказать нашим людям, что независимо от того, когда была прекращена выплата пенсий, они имеют право на ее получение за весь этот период. Это будет прописано если не в законе, то в постановлении кабинета министров, и мы это сделаем. Это важно, потому что люди должны знать, что о них не забыли", — добавил Рева.

Выплату жителям Донбасса пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил с середины лета 2014 года. На пенсию имеют право жители Донбасса, которые зарегистрировались на подконтрольных Киеву территориях. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.