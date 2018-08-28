В Афганистане предупредили о готовящейся атаке талибов* на город Гардез

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Власти афганской провинции Пактия предупредили о готовящейся атаке боевиков радикального движения "Талибан"* на столицу провинции город Гардез, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Как сообщается, многие боевики "Талибана"* укрываются в Пактии после боев в городе Газни, в ходе которых погибли около 250 мирных жителей и были ликвидированы более 400 талибов*. По словам полиции, боевики планируют групповое нападение на Гардез.

"За прошедшие два месяца, особенно после инцидента в Газни, по информации разведки, поступали некоторые угрозы по отношению к районам Пактии и ее столице города Гардез", — заявил представитель полиции Рааз Мохаммад Мандозаи.

Полиция Пактии опасается, что в городе недостаточно сил безопасности. По заявлениям некоторых членов совета провинции, правительство не уделяет достаточно внимания их озабоченности.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористическая организация, запрещенная в России