СМИ рассказали о "супермощной" украинской ракете

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинское издание "Обозреватель" рассказало о характеристиках украинской крылатой ракеты "Нептун".

"Нептун" предназначен для поражения боевых кораблей и транспортных судов в ударных группах и был разработан КБ "Луч" в сотрудничестве с "Мотор Сич". Издание называет ракету "супермощной" и утверждает, что она якобы превосходит российские аналоги по многим показателям.

При этом в статье отмечается, что точных характеристик "Нептуна" еще нет, однако указывается, что "есть предположения, что они будут схожи с российской Х-35". Высота полета ракеты, отмечает издание, составит 10-30 метров, на конечном участке — четыре-пять метров.

Боевая часть ракеты будет осколочно-фугасной. При этом, как отмечает "Обозреватель", разрабатываются три возможные модификации комплекса: корабельного, наземного и воздушного базирования. Оружие будет предназначаться для поражения различных типов целей, а дальность пуска составит около 280 километров.

"Ракета способна обеспечить дальность стрельбы по морской цели в 280 км, по береговой стационарной цели — большую дальность. Если сильно постараться, то и до Москвы достанет", — приводит издание мнение военного эксперта Сергея Згурца.

Первые испытания ракеты прошли в марте 2016 года. Во время запусков в январе 2018 года проверялись летные характеристики комплекса. В Совете национальной безопасности и обороны Украины испытания ракеты назвали успешными.

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