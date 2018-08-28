В Киеве рассказали о борьбе с переводчиками за право писать "в Украине"

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, как борется с российской службой переводов за право писать "в Украине".
Однако, по его словам, эта проблема недавно возникла снова.
"Смотрю, несколько месяцев тому назад опять один документ вышел с "на Украине", второй… И оказывается, что это русская служба переводов: сидят люди и ищут, где бы написать "на", вроде такая мелочь. Они нашли аргумент, что это в каком-то там словаре Бернадского 1856 года, это источник и там вот написано "на Украине". Ну мы все знаем их позицию по данному вопросу", — рассказал Ельченко.