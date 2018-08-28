Афганские военные ликвидировали "теневого губернатора" талибов*

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Афганские военные ликвидировали "теневого губернатора" радикальной исламистской группировки "Талибан"* и еще 59 боевиков, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на МВД.
По данным телеканала, большинство боевиков были устранены в ходе операции в Кайсарском районе провинции Фарьяб, где в понедельник начались столкновения между правительственными войсками и "Талибаном". По меньшей мере 52 талиба* были ликвидированы во время этой операции. Кроме того, двое силовиков погибли, один получил ранения.
По заявлению МВД, группа стояла за нападением на военную базу в Фарьябе, в ходе которого погибли 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещенная в России