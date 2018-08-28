Афганские военные ликвидировали "теневого губернатора" талибов*

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Афганские военные ликвидировали "теневого губернатора" радикальной исламистской группировки "Талибан"* и еще 59 боевиков, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на МВД.

По данным телеканала, Мохамад Аюб (Mohammad Ayoub), известный под именем Лала, был "теневым губернатором" северовосточной афганской провинции Багдис. Аюб, его заместитель Шейх Карим (Sheikh Karim) и еще 9 главарей группировки были ликвидированы в ходе наземных и воздушных рейдов в провинциях Фарьяб и Гур.

По данным телеканала, большинство боевиков были устранены в ходе операции в Кайсарском районе провинции Фарьяб, где в понедельник начались столкновения между правительственными войсками и "Талибаном". По меньшей мере 52 талиба* были ликвидированы во время этой операции. Кроме того, двое силовиков погибли, один получил ранения.

По заявлению МВД, группа стояла за нападением на военную базу в Фарьябе, в ходе которого погибли 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.