Виннику хотели предъявить обвинение вместо допроса, заявил адвокат

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Французские следователи во вторник вместо участия в допросе россиянина Александра Винника пытались незаконно предъявить ему обвинение, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.
"Винника и защиту вновь пытались ввести в заблуждение. Винник получил повестку о вызове на допрос с участием правоохранителей из Франции, но вместо этого ему пытались предъявить обвинение и вручить документы. Адвокаты не были уведомлены о производстве данного действия. Французы действовали в обход адвокатов, как и при попытке депортации Винника и рассмотрения дела без защиты", — сказала Мусатов.
По его словам, Александр отказался участвовать в следственных действиях, был заявлен протест, и в связи с этим все действия перенесены на понедельник, 3 сентября.
"Мы ознакомимся с документами, касающимися обвинения. В понедельник оно будет предъявлено", — сказал Мусатов.
Он считает, что таким образом французская сторона пытается усилить свои позиции в Верховном суде – Ареопаге, заседание которого должно состояться 4 сентября. Суд рассмотрит апелляцию на европейский ордер на экстрадицию Винника.
Сейчас Винник процессуально не является обвиняемым, при этом после выдвижения обвинений он может их обжаловать, пояснил защитник.
Мусатов заявил также, что греческое правосудие могло нарушить закон и передать американцам изъятые вещественные доказательства.
"Мы получили известия, что, вполне возможно, что изъятые у Александра вещи – компьютер и телефоны, содержащие информацию, могут находиться уже в Соединенных Штатах. Это в данный момент проверяется. Если такое произошло, то получается, что изъятые предметы переданы с глубочайшим нарушением закона. У нас есть решение Верховного суда, где сказано, что предметы – компьютер, телефоны – должны быть выданы только вместе с Александром Винником. В случае нарушения будет очень серьезный скандал, поскольку на эти доказательства претендуют уже три страны", — сказал Мусатов.
"Если Соединенные Штаты ими уже завладели до вынесения окончательного решения, то на что рассчитывают французы? Доказательства тогда находятся в США. А с точки зрения России получается, что американцы препятствуют расследованию уголовного дела на территории Российской Федерации", — сказал Мусатов.
Он сказал, что 3 и 4 сентября ожидается развитие событий вокруг дела Винника.
Верховный суд Греции Ареопаг 4 сентября рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции — о выдаче во Францию и в Россию по второму запросу Генпрокуратуры РФ.
Согласно французскому запросу о выдаче россиянина, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.