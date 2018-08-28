Виннику хотели предъявить обвинение вместо допроса, заявил адвокат

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Французские следователи во вторник вместо участия в допросе россиянина Александра Винника пытались незаконно предъявить ему обвинение, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

Ранее греческий адвокат Илиас Спирлиадис сообщил, что допрос Винника с участием французских следователей перенесен на 3 сентября.

"Винника и защиту вновь пытались ввести в заблуждение. Винник получил повестку о вызове на допрос с участием правоохранителей из Франции, но вместо этого ему пытались предъявить обвинение и вручить документы. Адвокаты не были уведомлены о производстве данного действия. Французы действовали в обход адвокатов, как и при попытке депортации Винника и рассмотрения дела без защиты", — сказала Мусатов.

По его словам, Александр отказался участвовать в следственных действиях, был заявлен протест, и в связи с этим все действия перенесены на понедельник, 3 сентября.

"Мы ознакомимся с документами, касающимися обвинения. В понедельник оно будет предъявлено", — сказал Мусатов.

Он считает, что таким образом французская сторона пытается усилить свои позиции в Верховном суде – Ареопаге, заседание которого должно состояться 4 сентября. Суд рассмотрит апелляцию на европейский ордер на экстрадицию Винника.

"Выданный европейский запрос на экстрадицию Винника выглядит несостоятельным, сейчас Франция пытается усилить его. Его обвиняют в совершении преступления на территории Франции. Как он мог совершить его, если он там не был никогда?" — сказал адвокат.

Сейчас Винник процессуально не является обвиняемым, при этом после выдвижения обвинений он может их обжаловать, пояснил защитник.

Мусатов заявил также, что греческое правосудие могло нарушить закон и передать американцам изъятые вещественные доказательства.

"Мы получили известия, что, вполне возможно, что изъятые у Александра вещи – компьютер и телефоны, содержащие информацию, могут находиться уже в Соединенных Штатах. Это в данный момент проверяется. Если такое произошло, то получается, что изъятые предметы переданы с глубочайшим нарушением закона. У нас есть решение Верховного суда, где сказано, что предметы – компьютер, телефоны – должны быть выданы только вместе с Александром Винником. В случае нарушения будет очень серьезный скандал, поскольку на эти доказательства претендуют уже три страны", — сказал Мусатов.

"Если Соединенные Штаты ими уже завладели до вынесения окончательного решения, то на что рассчитывают французы? Доказательства тогда находятся в США. А с точки зрения России получается, что американцы препятствуют расследованию уголовного дела на территории Российской Федерации", — сказал Мусатов.

Он сказал, что 3 и 4 сентября ожидается развитие событий вокруг дела Винника.

Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. На данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию.

Верховный суд Греции Ареопаг 4 сентября рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции — о выдаче во Францию и в Россию по второму запросу Генпрокуратуры РФ.

Согласно французскому запросу о выдаче россиянина, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.