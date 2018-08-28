Суд в Армении отклонил жалобу защиты генсека ОДКБ на решение об аресте

ЕРЕВАН, 28 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты генсека ОДКБ Юрия Хачатурова на решение суда первой инстанции, посчитавшего приемлемым его арест, сообщил во вторник РИА Новости адвокат Мигран Погосян.

Специальная следственная служба Армении ранее предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд в Ереване освободил Хачатурова под залог. Его адвокат 30 июля попросил следователей дать согласие на выезд из страны, обязавшись сообщить о местопребывании Хачатурова, а также гарантировав, что он явится по вызову в следственный орган. Четвертого августа генсек ОДКБ вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей. Защита Хачатурова подала жалобу в апелляционный суд на решение суда первой инстанции, посчитавшей приемлемым его арест.

"Апелляционный суд отклонил жалобу. Это решение мы пока не получили. После получения определимся, обжаловать его или нет", — сказал Погосян.

Ранее адвокат заявлял, что суд первой инстанции счел необоснованной причастность Хачатурова к обвинениям в свержении конституционного строя, следовательно, не имел законодательных оснований признать приемлемым его арест.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Специальная следственная служба предъявила обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года бывшему президенту Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Кочарян был арестован, а затем отпущен решением апелляционного суда. Арутюнян объявлен в розыск