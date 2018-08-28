Суд ООН не обладает юрисдикцией по иску Ирана, заявила представитель США

БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Представитель США, выступающих ответчиком на рассмотрении в Международном суде ООН в Гааге иска Тегерана, заявила, что выход из СВПД был мотивирован соображениями национальной безопасности, и что суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения данного иска.

Международный суд ООН приступил в понедельник к рассмотрению иска, который власти Ирана подали против США в связи с введением односторонних санкций, в ходе первого раунда прений в понедельник были представлены аргументы истца.

"СВПД воспринимался некоторыми как документ, призванный ответить на опасения в связи с иранской ядерной программой. Однако он предусматривал недостаточное число инспекций, не учитывал угрозу от программы баллистических ракет, спонсирование терроризма, дестабилизирующее поведение в регионе. Поведение Ирана даже ухудшилось после заключения СВПД, Иран поддерживал "Хезболлу", предоставлял силы для конфликта в Сирии для поддержки режима Асада, распространял ракетные технологии", — заявила выступавшая в суде представитель США.

По ее словам, дестабилизирующие действия Ирана отмечались на протяжении многих лет, и "перед лицом таких действия США посчитали необходимым действовать". Кроме того, США считают, что суд не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения данного дела и оснований для определения обеспечительных мер нет, так как решение США по СВПД является не контекстом судебного разбирательства, как заявляет Иран, а его главным содержанием. Исходя из этого, разногласия, возникшие в рамках многостороннего соглашения, должны решаться в рамках дипломатических и политических, а не судебных механизмов, полагает американская сторона.

Иран обвиняет США в нарушении Договора о дружбе, экономических связях и консульских правах, подписанного двумя странами в 1955 году. Иран подал запрос на указание обеспечительных мер, которые в ожидании решения суда помогут сохранить права Тегерана в рамках договора.

США считают, что иск Ирана должен быть отклонен на том основании, что претензии по восстановлению санкций после выхода США из СВПД не могут рассматриваться в связи с Договором о дружбе 1955 года, так как Тегеран был обязан сначала разрешить разногласия дипломатическими и политическими методами, чего сделано не было.

"Это неправомерное использование данного суда", — заявила представитель США.

Судебные слушания начались с представления судом аргументов Ирана, содержащихся в иске, в частности, требование к США воздержаться от принятия дальнейших мер, которые могут нарушить положения договора и нанести ущерб иранским интересам.

Затем слово предоставили представителю Ирана, который заявил, что у иранской стороны не оставалось другого выбора, кроме обращения в суд, учитывая действия США и его агрессивную риторику в сфере санкций. По его словам, заявления США о выходе из соглашения по иранской ядерной сделке и восстановлении санкций представляют собой очевидное нарушение обязательств Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран обратился в международный суд, чтобы США понесли ответственность за незаконное введение санкций.