В Эквадоре начали процедуру экстрадиции "основателя" Facebook в США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Председатель верховного суда Эквадора Паулина Агирре приняла решение о начале процедуры экстрадиции в США обвиняемого в мошенничестве "основателя" Facebook Пола Чельи, сообщает издание Comercio.

"Судья инициировала процесс, теперь нужно предоставить доказательства. Максимум через 45 дней мы узнаем, будет экстрадиция или нет", — заявил адвокат обвиняемого Роберто Кальдерон,

Как пишет издание, такое решение последовало после отказа Чельи на слушании в субботу от экстрадиции. Челья заявил, что в США его жизнь находится в опасности.

Как пишет издание Universo, защита попытается доказать, что в случае Чельи не выполняются требования, относящиеся к соглашениям между Эквадором и США.

"Существуют два соглашения, подписанные с США, и ни одно из них не включает преступлений, в которых обвиняется Челья американской стороной", — приводит издание слова Кальдерона.

Челья был задержан в Эквадоре на прошлой неделе.

Пол Челья в 2010 году подал в суд на основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, утверждая, что у них было соглашение, по которому Челья являлся владельцем половины компании. По заявлению юристов компании, Челья подделывал и уничтожал улики в обоснование своей претензии.

В результате иска против Чельи были выдвинуты федеральные обвинения в мошенничестве. В 2015 году обвиняемый, содержащийся под домашним арестом в ожидании суда, решил бежать.