В Киргизии семье женщины, которую сбил российский военный, окажут помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Командование воинской части РФ в киргизском городе Кант окажет помощь семье женщины, которую насмерть сбил российский военнослужащий, сообщила во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

Ранее представитель пресс-службы посольства РФ в Киргизии Виктор Харченко сообщил, что военнослужащий российской авиабазы в городе Кант сбил женщину с ребенком в пригороде Бишкека, женщина погибла.

"Командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами Киргизской Республики устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием российского военнослужащего, в результате которого погиб пешеход. Командование российской воинской части в городе Кант окажет помощь семье погибшей", — говорится в сообщении.