МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РФ работает с "евротройкой" над тем, чтобы убедиться в сохранении возможности для российских компаний продолжать бизнес с Ираном после введения всех санкций США, защитные меры ЕС вступят в силу 7 сентября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это дело правительств Европы и предпринимателей воспользоваться или не воспользоваться так называемыми защитными правилами, которые были одобрены в ЕС и теперь вступят в силу 7 сентября", — сказал Рябков, выступая на встрече в рамках международной научно-образовательной программы Школа БРИКС в фонде Горчакова.

"Россия работает с евротройкой и европейской внешнеполитической службой, чтобы убедиться, что даже после введениях всех санкций США против Ирана наши компании, а также компании как и европейские, так и из третьих стран, будут иметь возможность продолжать вести бизнес с иранскими партнерами через особенный механизм финансирования, расчетов в национальных валютах, а также с помощью более широкого применения так называемых бартерных схем. Будет ли этого достаточно? Посмотрим", — добавил замминистра.

США официально объявили о поэтапном введении санкций против Ирана, которые были отменены после заключения ядерной сделки в 2015 году. Первый пакет санкций будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа.

Евросоюз выразил "глубокое сожаление" в связи восстановлением США санкций в отношении Ирана, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании ("евротройка"). Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.