Допрос Винника французскими следователями перенесли на неделю

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Допрос россиянина Александра Винника с участием французских следователей перенесен на неделю – на понедельник, 3 сентября, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Илиас Спирлиадис.

Повестка на допрос была выписана на 28 августа в Салониках, где Винник находится в тюрьме. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. На данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию.

Винника планировалось допросить в качестве подозреваемого по делу, возбужденному французскими властями в июне этого года. Допрос был запланирован на 10 утра 28 августа "в присутствии французских судей и/или полицейских или следователей", говорится в повестке.

"Мы добились переноса допроса. Нам дали отсрочку до понедельника, 3 сентября, допрос назначен на 11 утра. Сейчас нам передадут документы, которые прислали французы", — сообщил адвокат. Он пояснил, что подобный допрос по европейскому ордеру на арест законен.

"Французские следователи могут присутствовать при таком процессе, но не задавать вопросы, они не имеют права прямо участвовать. Участвуют только две стороны – адвокат и греческий следователь. Французские следователи подготовили список вопросов и передали греческому следователю", — сказал Спирлиадис.

По его словам, его подзащитный и адвокаты готовятся к следующему заседанию. Он сообщил также, что сейчас адвокаты пытаются установить местонахождение конфискованных у Александра Винника вещей – компьютера и мобильных телефонов.

"Суд постановил, чтобы конфискованные объекты были высланы в Соединенные Штаты вместе с обвиняемым. Если они были высланы в США, то мы требуем вернуть их", — заявил Спирлиадис.

Допрос, таким образом, планируется за день до судебного заседания Ареопага, намеченного на 4 сентября.

Верховный суд Греции Ареопаг 4 сентября рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции — о выдаче во Францию и в Россию по второму запросу Генпрокуратуры РФ.

Согласно французскому запросу о выдаче россиянина, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

По решению следователя и прокурора суда Парижа издан ордер на арест Винника, говорится в документах, переведенных на греческий язык. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации".

Запрос на экстрадицию направлен 15 июня 2018 года как "срочный". Авторы запроса просили "проинформировать относительно предполагаемой даты выдачи".

Винник все обвинения французской стороны отверг.