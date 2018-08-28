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Допрос Винника французскими следователями перенесли на неделю

0900
© AP Photo / Giannis PapanikosАлександр Винник. Архивное фотоАлександр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Допрос россиянина Александра Винника с участием французских следователей перенесен на неделю – на понедельник, 3 сентября, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Илиас Спирлиадис.

Полицейский сопровождает Александра Винника в Верховный суд Греции в Афинах. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Винник заявил о причастности граждан Греции к его делу

Повестка на допрос была выписана на 28 августа в Салониках, где Винник находится в тюрьме. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. На данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию.

Винника планировалось допросить в качестве подозреваемого по делу, возбужденному французскими властями в июне этого года. Допрос был запланирован на 10 утра 28 августа "в присутствии французских судей и/или полицейских или следователей", говорится в повестке.

"Мы добились переноса допроса. Нам дали отсрочку до понедельника, 3 сентября, допрос назначен на 11 утра. Сейчас нам передадут документы, которые прислали французы", — сообщил адвокат. Он пояснил, что подобный допрос по европейскому ордеру на арест законен.

Александр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Giannis Papanikos
Юрист связала решение Греции по Виннику с облегченным порядком выдачи
"Французские следователи могут присутствовать при таком процессе, но не задавать вопросы, они не имеют права прямо участвовать. Участвуют только две стороны – адвокат и греческий следователь. Французские следователи подготовили список вопросов и передали греческому следователю", — сказал Спирлиадис.

По его словам, его подзащитный и адвокаты готовятся к следующему заседанию. Он сообщил также, что сейчас адвокаты пытаются установить местонахождение конфискованных у Александра Винника вещей – компьютера и мобильных телефонов.

"Суд постановил, чтобы конфискованные объекты были высланы в Соединенные Штаты вместе с обвиняемым. Если они были высланы в США, то мы требуем вернуть их", — заявил Спирлиадис.

Допрос, таким образом, планируется за день до судебного заседания Ареопага, намеченного на 4 сентября.

Верховный суд Греции Ареопаг 4 сентября рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции — о выдаче во Францию и в Россию по второму запросу Генпрокуратуры РФ.

Александр Винник. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Москва выступает против выдачи Винника в любую страну, кроме России
Согласно французскому запросу о выдаче россиянина, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

По решению следователя и прокурора суда Парижа издан ордер на арест Винника, говорится в документах, переведенных на греческий язык. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации".

Запрос на экстрадицию направлен 15 июня 2018 года как "срочный". Авторы запроса просили "проинформировать относительно предполагаемой даты выдачи".

Винник все обвинения французской стороны отверг.

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