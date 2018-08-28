Допрос Винника французскими следователями перенесли на неделю

АФИНЫ, 28 авг — РИА Новости, Геннадий Мельник. Допрос россиянина Александра Винника с участием французских следователей перенесен на неделю – на понедельник, 3 сентября, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Илиас Спирлиадис.
Повестка на допрос была выписана на 28 августа в Салониках, где Винник находится в тюрьме. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а в июне запрос направила Франция. На данный момент имеется четыре решения суда — о выдаче в США, во Францию и два решения о выдаче в Россию.
Винника планировалось допросить в качестве подозреваемого по делу, возбужденному французскими властями в июне этого года. Допрос был запланирован на 10 утра 28 августа "в присутствии французских судей и/или полицейских или следователей", говорится в повестке.
"Мы добились переноса допроса. Нам дали отсрочку до понедельника, 3 сентября, допрос назначен на 11 утра. Сейчас нам передадут документы, которые прислали французы", — сообщил адвокат. Он пояснил, что подобный допрос по европейскому ордеру на арест законен.
По его словам, его подзащитный и адвокаты готовятся к следующему заседанию. Он сообщил также, что сейчас адвокаты пытаются установить местонахождение конфискованных у Александра Винника вещей – компьютера и мобильных телефонов.
"Суд постановил, чтобы конфискованные объекты были высланы в Соединенные Штаты вместе с обвиняемым. Если они были высланы в США, то мы требуем вернуть их", — заявил Спирлиадис.
Допрос, таким образом, планируется за день до судебного заседания Ареопага, намеченного на 4 сентября.
Верховный суд Греции Ареопаг 4 сентября рассмотрит две апелляции на решения судов первой инстанции — о выдаче во Францию и в Россию по второму запросу Генпрокуратуры РФ.
По решению следователя и прокурора суда Парижа издан ордер на арест Винника, говорится в документах, переведенных на греческий язык. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации".
Запрос на экстрадицию направлен 15 июня 2018 года как "срочный". Авторы запроса просили "проинформировать относительно предполагаемой даты выдачи".
Винник все обвинения французской стороны отверг.