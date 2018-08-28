Участники конфликта в Йемене нарушали права человека, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 28 авг — РИА Новости, Елизавета Исакова. Все участники конфликта в Йемене серьезно нарушали права человека и совершали преступления, которые могут быть расценены как военные, говорится в докладе группы независимых представительных международных и региональных экспертов, назначенных Советом ООН по правам человека.

Документ был представлен в Женеве 28 августа. В нем оценивается ситуация в Йемене за период с сентября 2014 года по июнь 2018 года. Авторы доклада также подготовили список подозреваемых в совершении преступлений в Йемене, который они передали Верховному комиссару ООН по правам человека.

"Группа экспертов имеет основания полагать, что отдельные представители руководства Йемена и коалиция, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ, могли совершать действия, нарушающие принципы различия, пропорциональности и не предпринимали необходимых предосторожностей, что может быть расценено как военное преступление", — говорится в документе.

В докладе отмечается, что авиаудары коалиции привели к наибольшим потерям среди мирных жителей. Согласно данным ООН, за период с марта 2015 года по 23 августа 2018 года в Йемене погибли 6,66 тысячи мирных граждан и 10,563 тысячи получили ранения. При этом реальные данные могут быть гораздо выше.

Кроме этого, эксперты получили информацию, которая указывает на то, что правительство Йемена, а также войска хуситов привлекали детей к военной службе и заставляли их участвовать в боевых действиях.

Составители доклада отмечают, что стороны также совершали действия, которые могут быть расценены как международные преступления, однако это должно быть определено компетентным независимым судом.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Попытки ООН урегулировать ситуацию не увенчались успехом.