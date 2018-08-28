Россия не верит, что США пересмотрят решение по Ирану, заявил Рябков

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РФ не верит, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит своё решение по Ирану и вернётся в ядерную сделку с Тегераном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы понимаем, что для администрации США нет пути назад. Я не считаю, что администрация США сможет пересмотреть своё решение выйти из сделки и заявит, что, например, ввиду некоторых изменений, они снова вернутся в СВПД, решит следовать своим обязательствам по этому документу. Такого никогда не будет", — сказал Рябков, выступая на встрече международной научно-образовательной программы Школа БРИКС в фонде Горчакова.