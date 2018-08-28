МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Россия предлагала США варианты по времени проведения очередного раунда консультаций по стратегической стабильности, ждет ответа Вашингтона на свои предложения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы делали конкретные предложения по возможным срокам. Мы по большому счету готовы проявлять гибкость в этом плане. И сейчас ориентируемся на то, что коллеги нам все-таки конкретизируют свой подход к тому, когда и в каком формате встречаться", — сказал Рябков журналистам.

По словам замминистра, Москва готова и к тому, чтобы проводить встречу по стратегической стабильности в узком формате.

"Будем ждать ответа", — подчеркнул Рябков.