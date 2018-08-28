Рябков обсудит с замглавы МИД Японии развертывание ПРО США

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что 29 августа встретится с японским коллегой Такэо Мори, обсудит вопросы стратегической стабильности, а также тему развертывания элементов ПРО США в Японии.

"Я ездил в июле в Токио и там проводил регулярный раунд по стратегической стабильности. Сейчас коллега приехал сюда в рамках договоренностей, которые были достигнуты министрами иностранных дел и обороны в формате "2+2". Это свидетельство интенсификации нашего диалога с Японией", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить, что встреча пройдет 29 августа.

"Мы продолжим обсуждение профильных вопросов с особым упором и уделяя особое внимание тем известным проблемам, которые вызывают у нас озабоченность в плане развития обстановки в Северо-Восточной Азии, включая некоторые аспекты деятельности наших японских коллег в сфере ПРО", — подчеркнул замглавы МИД РФ.